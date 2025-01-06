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Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA AA
06.01.2025 10:13
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden M.T'nin kullandığı 34 VM 8680 plakalı otomobil Çenedağ Mahallesi mevkisinde aynı yönde seyreden S.Y. idaresindeki 41 F 7156 plakalı otomobil ve E.S'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle M.T'nin kullandığı aracın motoru yerinden çıkarak yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araçlardaki 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kontrollerde M.T'nin alkollü olduğunu tespit etti.

Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü Kocaeli kaza

Kocaeli Namaz Vakitleri 6 Ocak Pazartesi

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