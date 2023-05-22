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Kocaeli'de motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

22.05.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit ve Kartepe ilçesinde 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemede, hırsızlık olaylarını E.U.Ş., S.A. ve S.G'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan E.U.Ş. ile S.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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