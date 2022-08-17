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Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

17.08.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de motosiklet çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve Dilovası ilçelerinde 3 motosiklet çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucunda ekipler, Yalova'da düzenledikleri operasyonla şüpheliler G.M. ve A.Ş'yi yakaladı. Çalınan motosikletler bulunarak işlemleri sonrası ruhsat sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kocaeli hırsızlık

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