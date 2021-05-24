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Kocaeli'de mutfak tüpüne gizlenmiş 51,5 litre metamfetamin ele geçirildi

24.05.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olaya ilişkin 6 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, durdurulan bir tırda yapılan aramada 51,5 litre metamfetamin yakalanmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir tırda dedektör köpekle arama gerçekleştirildi.

Yapılan arama sonucu mutfak tüpü ve pet şişeler içerisinde gizlenmiş halde 51,5 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

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