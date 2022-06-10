Kocaeli'de öğrencisini darbetmekle suçlanan öğretmene soruşturma

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de derste öğrencisini darbettiği iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

İzmit Mesleki Eğitim Merkezinde öğretmen C.D'nin, ders sırasında öğrencisi M.H.Y'yi (17) darbettiği anların başka öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildiği görüntüleri üzerine, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı.

Öte yandan öğretmen hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de inceleme başlatılmış, konuyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne bilgi verildiği öğrenilmişti.



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