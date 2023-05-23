YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de okul müdürünün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Kocaeli'de okul müdürünün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

23.05.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde okul müdürünün darbedilmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hanife Soykan Ortaokulu Müdürü Mevlüt Bingöl, okulun ön tarafında iki öğrencinin kavga ettiğini görünce müdahale ederek öğrencileri ayırdı.

Olayın ardından kavgaya karışan ve başka okulda öğrenim gören öğrencinin yakınları okula gelerek Bingöl'e saldırdı.

Olayı gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, darbedilen okul müdürü hastaneye kaldırıldı.

Müdürü darbederek olay yerinden uzaklaşan şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyin kanaması geçiren gazeteci 3 buçuk ay sonra hayatını kaybettiBeyin kanaması geçiren gazeteci 3 buçuk ay sonra hayatını kaybetti
Çöp alanı meyve bahçesi oluyorÇöp alanı meyve bahçesi oluyor
Aydın’da turunçgil unlu bit zararlısı ile mücadele başladıAydın’da turunçgil unlu bit zararlısı ile mücadele başladı
Anahtar Kelimeler:
Okul müdürü Kocaeli Çayırova darp

Kocaeli Namaz Vakitleri 23 Mayıs Salı

İmsak
03:40
Sabah
05:30
Öğle
13:02
İkindi
16:59
Akşam
20:24
Yatsı
22:06

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Salı

Mavi eczanesi
Darica
İrem naz eczanesi
Karamursel
Etem eczanesi
Izmit
Ömür eczanesi
Kandira
Kayra eczanesi
Golcuk
Anadolu eczanesi
Gebze
Hülya eczanesi
Gebze
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'den gitti! işte sebebi

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'den gitti! işte sebebi

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.