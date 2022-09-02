Kocaeli'de orakla Hint keneviri biçerken yakalanan kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde orakla Hint keneviri biçerken yakalanan kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Ş.Ö'yü bir arazide orakla Hint keneviri biçerken yakaladı.

Operasyonda 240 kök Hint keneviri ile 227 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz