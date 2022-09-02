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Kocaeli'de orakla Hint keneviri biçerken yakalanan kişi gözaltına alındı

02.09.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de orakla Hint keneviri biçerken yakalanan kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de orakla Hint keneviri biçerken yakalanan kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde orakla Hint keneviri biçerken yakalanan kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Ş.Ö'yü bir arazide orakla Hint keneviri biçerken yakaladı.

Operasyonda 240 kök Hint keneviri ile 227 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kocaeli uyuşturucu hint keneviri

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