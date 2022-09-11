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Kocaeli'de ormanlık alana Hint keneviri eken 3 zanlıdan biri tutuklandı

11.09.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de ormanlık alana Hint keneviri eken 3 zanlıdan biri tutuklandı

Kocaeli'de ormanlık alana Hint keneviri eken 3 zanlıdan biri tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alana 743 kök Hint keneviri ektiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği ve bu bitkilerden esrar yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgede yapılan incelemede, 743 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler K.K. (20), A.A. (26) ve Ö.Ö'nün (24) adreslerinde yapılan aramada ise 1 kilo 200 gram esrar bulundu.

İşlemlerin ardından adli makamlara çıkarılan zanlılardan A.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de ormanlık alana Hint keneviri eken 3 zanlıdan biri tutuklandı

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Akpınar Karamürsel Ormanlık alan hint keneviri jandarma

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