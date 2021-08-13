YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de otluk alanda yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de otluk alanda yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

13.08.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de otluk alanda yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otluk alanda yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ağustos'ta Gebze ilçesinde otluk alanda meydana gelen yangınla ilgili çalışma başlattı.

İnceleme sonucunda yangını çıkardığı tespit edilen şüpheli N.S. gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan 5 kaydının olduğu anlaşılan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşetiİstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti
PARTNERHasret giderdiler!Hasret giderdiler!
Kocaeli'de Kovanağzı Plajı'na mavi bayrak asıldıKocaeli'de Kovanağzı Plajı'na mavi bayrak asıldı
Anahtar Kelimeler:
yangın Şüpheli Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cuma

İmsak
04:24
Sabah
06:01
Öğle
13:10
İkindi
17:00
Akşam
20:09
Yatsı
21:40

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Cuma

Semanur Eczanesi
Izmit
Delilbaşı Eczanesi
Izmit
Paşa Eczanesi
Izmit
Şirintepe Eczanesi
Izmit
Tütünçiftlik Eczanesi
Korfez
Palandöken Eczanesi
Basiskele
Özlem Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren polis memuru yaşamına son verdi

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren polis memuru yaşamına son verdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ordu'da kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız öldü

Ordu'da kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız öldü

Sivasspor-Dinamo Batum maçına doğru

Sivasspor-Dinamo Batum maçına doğru

Afyonkarahisar'da tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.