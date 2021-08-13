Kocaeli'de otluk alanda yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otluk alanda yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ağustos'ta Gebze ilçesinde otluk alanda meydana gelen yangınla ilgili çalışma başlattı.

İnceleme sonucunda yangını çıkardığı tespit edilen şüpheli N.S. gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan 5 kaydının olduğu anlaşılan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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