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Kocaeli'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

21.11.2021 01:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde İsmet K. idaresindeki 34 DNZ 689 plakalı kamyon ile aynı istikamette seyreden Selman K. yönetimindeki 31 ABG 721 plakalı otomobil, Muallimköy geçişi mevkisinde çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Selman K. ile otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Selman K, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı

Bir süre kontrollü sağlanan otoyoldaki trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. ​​​​​​

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trafik kazası Kocaeli Gebze

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Sabah
07:47
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İkindi
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Akşam
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Pazar

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