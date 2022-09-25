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Kocaeli'de otomobilin çarptığı yabancı uyruklu çocuk yaralandı

25.09.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de otomobilin çarptığı yabancı uyruklu çocuk yaralandı

Kocaeli'de otomobilin çarptığı yabancı uyruklu çocuk yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 12 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yavuzselim Mahallesi Ankara Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Ahmet A'ya (12) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli'de otomobilin çarptığı yabancı uyruklu çocuk yaralandı

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Otomobil çocuk yaralı

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