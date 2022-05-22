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Kocaeli'de otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

22.05.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'dan kız istemek için Kocaeli'ye gelenleri taşıyan C.E. idaresindeki 59 J 1267 plakalı minibüs dönüş yolunda, Anadolu Otoyolu Şekerpınar gişeleri girişinde S.T'nin kullandığı 34 DNG 743 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, minibüsteki 4 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yapılan kontrolde 2 promil alkol tespit edilen otomobil sürücüsü S.T'ye 1823 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine el konuldu.

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