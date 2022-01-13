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Kocaeli'de park halindeki hafif ticari araç yandı

13.01.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangın, otoparka ait güvenlik kamerasına yansıdı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde park halindeki hafif ticari araç, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yeşilyurt Mahallesi İmsak Sokak'ta bir sitenin otoparkında park halinde bulunan 65 KB 613 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, otoparka ait güvenlik kamerasına da yansıdı. Kayıtlarda, aracın ön tarafından dumanların çıkması ve ardından alevlerin aracı sarması yer alıyor.

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