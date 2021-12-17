Kocaeli'de pişmaniye ustaları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin tescilli lezzeti pişmaniyenin ustaları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kartepe'deki üretim tesisinde çalışan pişmaniye ustaları, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Ustalardan Necati Özdemir, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Basına bombalı saldırı", yaşamda İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" ile Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne", sporda ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" fotoğraflarını seçti.

Özdemir, oylamadaki fotoğrafların çoğunu yıl içinde gördüğü haberlerden hatırladığını belirterek, "Beni en çok etkileyen, yaşlı kadının oyuncak ayıyı alması çünkü hayatın yükünü çekmiş bir kadının gözyaşlarını görmek daha bir dokunaklı. Doğumdan ölüme kadar hayatın tüm kesitlerini o kadının yüzünde görüyoruz." diye konuştu.

Gürcistan uyruklu usta Giorgi Diasamidze de haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", yaşamda İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları", sporda Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" fotoğraflarına oy verdi.

Hayrettin Altunçay ise haberde Tayfun Coşkun'un "Baskın", yaşamda Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Arı kuşlarının beslenme zamanı", sporda Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" fotoğraflarını oyladı.

