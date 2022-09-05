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Kocaeli'de ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

05.09.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

Kocaeli'de ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 4 ruhsatsız, 3 kurusıkı tabanca ile 1 yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 8 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silahla havaya ateş etme ve ruhsatsız silahlanmaya karşı yapılan çalışmalar kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, 1 yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca ile 3 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çeşitli ebat ve çapta 20 fişek ele geçirdi.

Yakalanan silahlarla ilgili 8 kişi hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun", "Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun" ve "Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun"a muhalefet suçlarından adli ve idari işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
denetim

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