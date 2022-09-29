Kocaeli'de sağlık çalışanlarını darbeden anne ile 2 çocuğu gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sağlık çalışanlarını darbettiği iddiasıyla anne ile 2 çocuğu gözaltına alındı.
Rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine getirilen N.K. muayene sırasında henüz belirlenemeyen nedenle doktorla tartıştı.
Anneleri N.K'nin tartışmasını gören H.K. ile B.K. önce doktoru daha sonra da araya girmek isteyen sağlık çalışanları ile özel güvenlik görevlilerini darbetti.
İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerine de zorluk çıkaran N.K. ile kızı H.K. ve oğlu B.K. gözaltına alındı.
Darp raporu alan doktor ve sağlık çalışanları saldırganlardan şikayetçi oldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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