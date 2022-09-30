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Kocaeli'de sağlık çalışanlarını darbeden şüpheli tutuklandı

30.09.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüpheliyle birlikte gözaltına alınan annesine ev hapsi tedbiri uygulandı, kardeşi serbest bırakıldı

Kocaeli'de sağlık çalışanlarını darbeden şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sağlık çalışanlarını darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Karamürsel Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan N.K. ile kızı H.K. ve oğlu B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. tutuklandı. Anne N.K. ev hapsini içeren adli kontrol şartıyla H.K. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

- Olay

Rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine getirilen N.K. muayene sırasında henüz bilinmeyen nedenle doktorla tartışmış, anneleri N.K'nin tartışmasını gören H.K. ile B.K. önce doktoru daha sonra da araya girmek isteyen sağlık çalışanları ile özel güvenlik görevlilerini darbetmişti.

İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerine de zorluk çıkaran N.K. ile kızı H.K. ve oğlu B.K. gözaltına alınmıştı.

Darp raporu alan doktor ve sağlık çalışanları saldırganlardan şikayetçi olmuştu.​​​​​​​

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