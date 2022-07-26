Kocaeli'de şaka sırasında tüfekle kazara vurulduğu öne sürülen genç ağır yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde arkadaşı tarafından şaka sırasında pompalı tüfekle kazara vurulduğu iddia edilen genç hastaneye kaldırıldı.

Abdi İpekçi Mahallesi 1545 Sokak'ta yaşayan F.Ö. (18), kendisini ziyarete gelen arkadaşı V.D'yi (19) pompalı tüfekle göğsünden vurarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan V.D, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arkadaşını şaka yaptığı sırada kazara vurduğunu öne süren F.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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