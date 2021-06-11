Kocaeli'de sebze yüklü kamyon kamyonete çarptı: 5 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sebze yüklü kamyonun kamyonete arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.A. yönetimindeki 35 AER 297 plakalı sebze yüklü kamyon, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde S.Y'nin kullandığı 34 LT 1342 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon devrilirken, sebzeler de yola saçıldı.

Kazada yaralanan kamyon ve kamyonet sürücüleri ile kimliği öğrenilemeyen 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan kara yolunun İstanbul yönündeki trafik, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

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