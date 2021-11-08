Kocaeli'de şehit mezarları üzerinden terör propagandası yapan zanlı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de şehit mezarları üzerinden terör propagandası yaparak sosyal medyada paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı.

Körfez Belediyesi Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki mezarlara "PKK" ibaresi yazılı fotoğraflarla küfür içeren paylaşımlarını sosyal medya üzerinden yayımladığı gerekçesiyle 6 Kasım'da gözaltına alınan F.Ş'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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