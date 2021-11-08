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Kocaeli'de şehit mezarları üzerinden terör propagandası yapan zanlı tutuklandı

08.11.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de şehit mezarları üzerinden terör propagandası yapan zanlı tutuklandı

Kocaeli'de şehit mezarları üzerinden terör propagandası yapan zanlı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de şehit mezarları üzerinden terör propagandası yaparak sosyal medyada paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı.

Körfez Belediyesi Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki mezarlara "PKK" ibaresi yazılı fotoğraflarla küfür içeren paylaşımlarını sosyal medya üzerinden yayımladığı gerekçesiyle 6 Kasım'da gözaltına alınan F.Ş'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:32
Öğle
12:49
İkindi
15:31
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazartesi

Turan Eczanesi
Golcuk
Özdecan Eczanesi
Golcuk
Kayra Eczanesi
Golcuk
Nesrın Eczanesi
Izmit1
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