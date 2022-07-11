Kocaeli'de seyir halindeki otomobil yandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Karaahmetli Mahallesi'nden İznik istikametine seyreden N.A. idaresindeki otomobil motor kısmından alev aldı.

Aracı durduran sürücü, eşi Ö.A. ile araçtan indi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılmaz hale geldi.

Araçta bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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