YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de seyir halindeki otomobilde annesini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Kocaeli'de seyir halindeki otomobilde annesini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

22.11.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki otomobilde annesini bıçaklayarak öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Onur Ö, müşteki İfaket E. ve taraf avukatları katıldı.

Sanık avukatı, bir önceki celsede açıklanan esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, sanık Onur Ö'yü, annesine karşı işlediği "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, İfaket E'ye karşı işlediği "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis, Işık G'ye karşı işlediği "kasten yaralama" suçundan ise 1 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

OLAY

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 Haziran 2015'te Işık G. yönetimindeki 34 JS 4250 plakalı otomobildeki Onur Ö. (23), tartıştığı annesi Serpil Ö. (57) ile araçta bulunan İfaket E. ve Işık G'ye bıçakla saldırmış, bu sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, yol kenarında bulunan su kanalına devrilmişti.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, boğazından bıçaklanan Serpil Ö'nün yaşamını yitirdiğini tespit etmişti.

Kavga sırasında ve aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü Işık G, İfaket E. ile Onur Ö, ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılmış, tedavisinin ardından gözaltına alınan Onur Ö. tutuklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de yaklaşık 15 dönümlük ormanlık alan yandıKocaeli'de yaklaşık 15 dönümlük ormanlık alan yandı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Otomobil hapis cezası anne

Kocaeli Namaz Vakitleri 23 Kasım Çarşamba

İmsak
06:20
Sabah
07:49
Öğle
12:52
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:08
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yenilik kapıda: Geriye değil ileriye bakın...

Yenilik kapıda: Geriye değil ileriye bakın...

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.