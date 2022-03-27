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Kocaeli'de silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

27.03.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancayla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Terzibayırı Mahallesi Dileğim Sokak'ta Adem Ö. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda, diğer şahsın tabancayla ateş açması sonucu Adem Ö'nün iki bacağına kurşun isabet etti.

Adem Ö, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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