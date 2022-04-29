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Kocaeli'de sınıf öğretmeni, kendisini darbetmekle suçladığı velilerden şikayetçi oldu

29.04.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de sınıf öğretmeni, kendisini darbetmekle suçladığı velilerden şikayetçi oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir öğretmen, okulun bitişiğindeki parkta ders yaparken darbedildiği iddiasıyla 2 kadın veli hakkında şikayette bulundu.

İddiaya göre, Körfez Nene Hatun İlkokulunda sınıf öğretmeni olan Betül Ç, dün okulun bitişiğindeki parkta beden eğitimi dersi sırasında bir çocuğu ikaz ettiği gerekçesiyle kendisini eleştiren velilerin saldırısına uğradı.

Hastanedeki tedavisinin ardından darp raporu alan öğretmen, velilerden şikayetçi oldu.

Eğitim Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık, AA muhabirine, sınıf öğretmeninin dün beden eğitimi dersinde okulun bitişiğinde belediyeye ait parkta ders yaptırdığını anlatarak, "Başka sınıfta öğrencileri olan veliler, 'Çocuklara niye böyle davranıyorsun?' diye öğretmene saldırıyor." dedi.

Öğretmenin darp raporu alarak veliler hakkında şikayette bulunduğunu aktaran Yaşlık, sendika olarak öğretmenin yanında olduklarını kaydetti.

Yaşlık, öğretmenin kendi sınıfının velilerinin de bu saldırıyı kınadığını belirterek, "Veliler çocuklarını 2 senedir o sınıfta okutuyormuş ve 'Asla çocuklarımızdan Betül öğretmen hakkında en ufak bir şikayet duymadık.' diyorlar. Onlar da bu saldırıyı kendilerine yapılmış gibi kabul ediyorlar." diye konuştu.

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