Kocaeli'de sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı adliyede

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen E.Ç. ve T.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Başiskele ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz