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Kocaeli'de sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı adliyede

24.05.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı adliyede

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen E.Ç. ve T.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Başiskele ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Gözaltı

Kocaeli Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:38
Sabah
05:29
Öğle
13:02
İkindi
16:59
Akşam
20:25
Yatsı
22:08

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazartesi

Erem Eczanesi
Izmit
Kadıköy Eczanesi
Izmit
Seyhan Eczanesi
Izmit
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