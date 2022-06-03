Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Körfez, İzmit ve Çayırova ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 9 obje, 79 sikke, 1 heykel, 1 sikke koleksiyon albümü, kafeste makak cinsi maymun, 5 dedektör, 1 dedektör kulaklığı ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Ekipler 5 şüpheliyi gözaltına aldı.



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