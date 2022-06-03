YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

03.06.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Körfez, İzmit ve Çayırova ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 9 obje, 79 sikke, 1 heykel, 1 sikke koleksiyon albümü, kafeste makak cinsi maymun, 5 dedektör, 1 dedektör kulaklığı ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Ekipler 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmekİzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmek
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 3 Haziran Cuma

İmsak
03:28
Sabah
05:24
Öğle
13:03
İkindi
17:02
Akşam
20:33
Yatsı
22:20
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çok eşli tarikat kurdu! 78 karısı vardı, çocukların sayısını...

Çok eşli tarikat kurdu! 78 karısı vardı, çocukların sayısını...

Osman Müftüoğlu kabızlığın kesin çözümü için tarif verdi!

Osman Müftüoğlu kabızlığın kesin çözümü için tarif verdi!

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Kendine öyle bir gelir kapısı buldu ki! Ayda...

Kendine öyle bir gelir kapısı buldu ki! Ayda...

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.