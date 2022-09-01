Kocaeli'de tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ve şecere ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen Arapça yazılı kitaplar ve şecere ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün bir araç durduruldu.

Araçtaki aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen Arapça yazılı 10 kitap ve 5 metre uzunluğunda rulo halde şecere ele geçirildi.

Olayla ilgili E.E. ve I.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde bulunan 2 ruhsatsız tabanca, 532 fişek ve 3 şarjöre de el konuldu.

