YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ve şecere ele geçirildi

Kocaeli'de tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ve şecere ele geçirildi

01.09.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ve şecere ele geçirildi

Kocaeli'de tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ve şecere ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen Arapça yazılı kitaplar ve şecere ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün bir araç durduruldu.

Araçtaki aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen Arapça yazılı 10 kitap ve 5 metre uzunluğunda rulo halde şecere ele geçirildi.

Olayla ilgili E.E. ve I.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde bulunan 2 ruhsatsız tabanca, 532 fişek ve 3 şarjöre de el konuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de tırdan mazot çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandıKocaeli'de tırdan mazot çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de darbedilen polis memurundan açıklama:Kayseri'de darbedilen polis memurundan açıklama:
Ordulu üçüz ninelerden Emriye Sarı, son yolculuğuna uğurlandıOrdulu üçüz ninelerden Emriye Sarı, son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli tarihi eser kitap

Kocaeli Namaz Vakitleri 1 Eylül Perşembe

İmsak
04:50
Sabah
06:20
Öğle
13:05
İkindi
16:46
Akşam
19:41
Yatsı
21:05
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Türkiye’deki en büyük problemlerden biri" Sülük tedavisi...

"Türkiye’deki en büyük problemlerden biri" Sülük tedavisi...

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.