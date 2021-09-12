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Kocaeli'de tartıştığı eski ev sahibinin silahlı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı

12.09.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de tartıştığı eski ev sahibinin silahlı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde tartıştığı eski ev sahibi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersincik Mahallesi 17 Ağustos Caddesi'nde yaşadığı eski apartmanındaki komşularını ziyarete gelen Salih Ç. (57), aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen eski ev sahibi Mustafa A. (30) ile çardakta tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa A, evden aldığı pompalı tüfekle Salih Ç'ye ateş etti.

Göğsüne ve sırtına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Salih Ç, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Salih Ç'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ev sahibi Mustafa A. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Kocaeli'de tartıştığı eski ev sahibinin silahlı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı

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