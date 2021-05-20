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Kocaeli'de tekneleri arızalanınca denizde mahsur kalan gençleri deniz polisi kurtardı

20.05.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de tekneleri arızalanınca denizde mahsur kalan gençleri deniz polisi kurtardı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesi açıklarında motoru arızalanmasının ardından su alan teknedeki iki kişiyi deniz polisi kıyıya çıkardı.

Amcasının teknesini satan Ziya Uzun ile yatın yeni sahibi Efecan Gül Kıran, tekneyi Değirmendere Yüzbaşılar Sahili'nden İstanbul'un Silivri ilçesine götürmek için yola çıktı.

Motor pervanesindeki arıza nedeniyle mahsur kalan gençler, teknenin bir süre sonra su almaya başlamasıyla bağırarak yardım çağrısında bulundu.

Çevredekilerin durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesiyle bölgeye deniz polisi sevk edildi.

Uzun ile Kıran, polis teknesine alındı, tekne ise Değirmendere iskelesine yanaştırıldı.

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