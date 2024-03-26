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Kocaeli'de teleferik hizmete başladı

AA AA
26.03.2024 15:49
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunarak Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşım sağlayan teleferik hizmete alındı.

Kocaeli'de teleferik hizmete başladı

Kentin "yarım asırlık hayali" olarak nitelendirilen Kartepe Teleferik Projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tamamen kendi kaynaklarıyla Türkiye'de bir ilk olarak Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında hayata geçirildi.

Derbent ile Kuzuyayla arasında çalışan teleferik projesinde 10'ar kişilik 72 kabin bulunuyor. Saatte 1500 kişi kapasiteli teleferik, yeşil ile mavinin tonlarıyla iç içe yolculuk imkanı sunuyor.

Resmi açılışı 28 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması planlanan teleferiğin hizmete alınmasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

"SEYİR ZEVKİ YÜKSEK BİR HAT OLUŞTURDUK"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanı Fatih Gürel, AA muhabirine, iki istasyon arasındaki mesafenin 4 bin 800 metre olduğunu aktararak, çevre dostu bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Gürel, maliyeti artırmasına rağmen direk yüksekliği artırılıp projelendirmenin ağaç kesmeden, ağaçların üzerinden yapıldığını dile getirerek, "Bu doğa dostu bir hat ortaya çıkmasını sağladı. Hem de seyir zevki yüksek bir hat oluşturmuş oldu." dedi.

Güvenlik önlemleriyle ilgili de bilgi veren Gürel, "Özellikle bu tip turistik tesislerde kabin içinde kamera sistemleri, yangın algılama sistemleri, bas konuş sistemleri ve anons sistemleri olmaz ama Kartepe teleferik hattımızda kabinlerin içinde bunlar mevcut. Kontrol merkezinden yine anlık bir şekilde takibi yapılabilmekte. Acil bir durum oluştuğunda erken hazırlık yapma imkanı sağlamakta." diye konuştu.

Gürel, teleferiğin Ramazan Bayramı'nın sonuna kadar ücretsiz hizmet vereceğini aktararak, "Vatandaşlarımız Kartepe'nin eşsiz doğasını izleyerek Kuzuyayla'ya ulaşacaklar. Kuzuyayla bölgesi zaten doğa harikası bir yer. Orada kuracağımız tesislerle yılın 365 günü aktif hizmet planlanıyor. Onlar da bittikten sonra hem seyir zevki yüksek hem de zirveye ulaştığınızda huzurlu bir ortama kavuşmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle teleferiğe binen 15 Temmuz gazisi Ali Önkol ise teleferiğin hizmete alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Teleferik yolculuğunun güzel manzara sunduğunu belirten Önkol, "Kabinlerin içi çok geniş. Doğanın güzelliği zaten anlatılamaz, görülmesi gerekiyor bence. Herkesin gelip bu yolculuğu deneyimlemesini tavsiye ederim." dedi.

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