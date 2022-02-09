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Kocaeli'de teşvikli yatırımlarla 10 bini aşkın kişiye iş kapısı açılacak

09.02.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentte hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar için 2021'de düzenlenen teşvik belgesi sayısı 2020'ye göre yüzde 11 arttı - Öngörülen sabit yatırım tutarı 13,5 milyar lira olan 425 yatırım projesi tamamlandığında, Kocaeli'de 10 bin 121 kişilik yeni istihdam oluşması bekleniyor

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Sanayi ve teknoloji kenti Kocaeli'de hayata geçirilmesi planlanan ve sabit yatırım tutarı 13,5 milyar lira öngörülen 425 yatırım projesi geçen yıl teşvik kapsamına alındı.

Avrupa pazarına yakınlığı ve gelişmiş lojistik altyapısıyla sanayi yatırımlarında cazibe merkezi olan Kocaeli, 2021'de en fazla yeni yatırım başvurusu yapılan illerden biri oldu.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Kocaeli'de gerçekleştirilecek yatırımlar için geçen yıl düzenlenen teşvik belgesi sayısı 2020'ye göre yüzde 11 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde başta imalat sanayi olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek 425 yatırım projesi teşvik kapsamına alındı.

2020'de Kocaeli'de hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar için 381 teşvik belgesi düzenlendi. Teşvik belgesi düzenlenen yatırımların 41'i yabancı sermayeli projeler oldu. Bu projelerin öngörülen yatırım tutarı ise 2 milyar 906 milyon lira olarak hesaplandı.

Teşviklendirilen yerli ve yabancı sermayeli projelerin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 13 milyar 532 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Destek verilecek bu yatırımlar tamamlandığında, kentte 10 bin 121 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

- Sanayi yatırımları başı çekti

Teşviğe bağlanan yatırımların sektörel dağılımına bakıldığında, imalat sanayisi projelerinin çoğunlukta olduğu görüldü.

Söz konusu dönemde verilen yatırım teşvik belgelerinin yüzde 88'ini imalat sanayi yatırımları kapsadı. Teşvik alan 373 sanayi projesinin sabit yatırım tutarı 9 milyar 958 milyon lira oldu. Bunun 5 milyar 228 milyon liralık kısmını komple yeni, 4 milyar 141 milyon lirasını da tevsi yatırımlar oluşturdu.

Hizmet sektöründe 35, enerjide 13, tarımda ise 4 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Teşviklendirilen yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi işveren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalanacak.

- Tamamlanan projelerle 2 bin 791 kişi iş başı yaptı

Ayrıca, Bakanlık tarafından 2021'de Kocaeli'de yatırım süreci tamamlanan 64 projeye tamamlama vizesi verildi.

Kentte işletmeye geçen teşvikli yatırımların 19'unu "komple yeni" kategorisindeki projeler oluşturdu.

Sabit yatırım tutarı 2 milyar 174 milyon 129 bin lirayı bulan ve ağırlıklı olarak imalat sanayisi yatırımlarından oluşan projelerle 2 bin 791 kişi iş sahibi oldu.

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