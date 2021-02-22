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Kocaeli'de tırla çarpışan özel halk otobüsünde 6 kişi yaralandı

22.02.2021 22:36 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de tırla çarpışan özel halk otobüsünde 6 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tırla çarpışan özel halk otobüsünün sürücüsü ile 5 yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Emekevler Mahallesi mevkisinde İzmit-Eşme hattında çalışan Selahattin Gül idaresindeki 41 NJ 136 plakalı özel halk otobüsü ile Erhan Tabar yönetimindeki 03 LB 282 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hafif yaralanan 5 yolcu ise İzmit Seka ile Kocaeli Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

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