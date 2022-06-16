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Kocaeli'de "Trabzon Tanıtım Günleri" başladı

16.06.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de "Trabzon Tanıtım Günleri" başladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Trabzonlular Derneğinin iş birliğiyle "Trabzon Tanıtım Günleri" Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Trabzon ve Kocaeli'nin tanıtım videoları izletildi.

Vali Seddar Yavuz, yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin olduğu gibi Trabzon'un da bir ilkler şehri olduğunu belirterek, Trabzon'un, futbolda Anadolu'da ilk şampiyon şehir olmasının yanında Karadeniz'de turizmi önceleyen, çevre illere de örnek olan bir şehir olduğunu kaydetti.

Komşu şehirlerin birbiriyle dayanışması, ortak paydalar üzerinde buluşmasının fevkalade sonuçlar doğurduğuna işaret eden Yavuz, "Kocaeli'nin bugün ulaşmış olduğu tüm gelişmelerde; istihdamında, üretiminde, biliminde, sanayisinde özellikle Anadolu'dan gelen kardeşlerimizin çok büyük katkısı var. İyi ki geldiler ve elbirliğiyle bu şehri bu konuma taşıdılar. Ülkemizin neresinden gelirsek gelelim, ay yıldızlı al bayrağımıza selam duracağız, onu gönlümüze yazacağız. Bu ülkenin bütünlüğünü her daim canımızın önünde tutacağız. Birbirimizi seveceğiz, fikir ayrılıklarımız olacak ama bunu çatışmaya dönüştürmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Daha sonra etkinliğin açılış kurdelesi kesildi, vatandaşlar ve protokol üyeleri, stantları gezdi.

"Trabzon Tanıtım Günleri", 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Açılışa, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, eski Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, ilçe kaymakamları, Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı Fuat Uyar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Trabzon İzmit

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