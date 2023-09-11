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Kocaeli'de trafik kazası sonrası çıkan kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı

11.09.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik kazası sonrası çıkan kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de trafik kazası sonrası çıkan kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda seyreden S.B. idaresindeki 41 ALL 050 plakalı otomobil, Körfez Mahallesi mevkisinde T.K. yönetimindeki 41 J 0602 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, S.B'nin bir yakını ile trafik polisi S.Ü. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından yaşanan arbedede polis S.Ü. ile ona saldıran kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı.


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