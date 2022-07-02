YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de trafodan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de trafodan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

02.07.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de trafodan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir elektrik trafosunun içerisindeki dağıtım panelini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün SEDAŞ'a ait elektrik trafosunun içerisindeki dağıtım panelinin çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Olayın şüphelisi olduğu belirlenen K.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gebze mitinginde konuştu:DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gebze mitinginde konuştu:
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gebze mitinginde konuştu:DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gebze mitinginde konuştu:
Gelecek Partisinden "Hemen Seçim İçin İmza Kampanyası"Gelecek Partisinden "Hemen Seçim İçin İmza Kampanyası"
Anahtar Kelimeler:
Gebze

Kocaeli Namaz Vakitleri 3 Temmuz Pazar

İmsak
03:28
Sabah
05:26
Öğle
13:09
İkindi
17:08
Akşam
20:43
Yatsı
22:32
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

İki boksör, iki de sarhoş!

İki boksör, iki de sarhoş!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.