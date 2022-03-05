Kocaeli'de trafoya çarparak devrilen hafif ticari araçtaki iki kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde trafoya çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Özgürlük Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi'nde B.G. yönetimindeki 58 LC 923 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine trafoya çarptı. Daha sonra park halindeki bir otomobile çarpan araç, devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü B.G. ile yanındaki A.A, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ekipleri, trafoda oluşan hasar nedeniyle mahallenin bir bölümüne elektrik verilememesi üzerine çalışma başlattı.



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