Kocaeli'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte yöreye özgü lezzetlerin ikramı ve tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Kent Konseyi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu iş birliğinde İzmit ilçesindeki bir restoranda kente özgü yemekler hazırlandı.

Burada düzenlenen etkinlikte katılımcılara gelin utandıran çorbası, çiğceli salata, kabak kıvırma, mancarlı pide, dartılı hindi keşkeği ve sütlü Nuriye ikram edildi.

Yöresel kıyafetli kadınlar, oluşturulan stantlarda da kente özgü yemeklerin tanıtımını yaptı.

Vali Seddar Yavuz, yaptığı konuşmada, tüm yöresel yemeklerin ve kültürün kayıt altına alınarak, bunların gelecek nesillere aktarılmasının önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

Dünya üzerindeki en büyük milletlerden birisinin Türk milleti olduğunu ifade eden Yavuz, "Balkanlardan, Kafkaslardan, Orta Doğu'dan neredeyse Afrika'dan dahil olmak üzere birçok katkıyı almış, bunu içselleştirmiş, değiştirmiş, dönüştürmüş ama asimile etmemiş, yok etmemiş büyük bir medeniyet. Anadolu topraklarındaki bu zenginliğin yansıtılması bakımından bu tür faaliyetleri fevkalade önemli buluyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da daha önce binin üzerinde yöresel ürün arasında yapılan yarışmada 148-149 ürünün yöresel yemek türü olarak jüri tarafından seçildiğini dile getirerek, bu yemeklerin de kitaplaştırıldığını kaydetti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ise yöresel ürünlerden Kocaeli menüsü oluşturduklarını ve bunun katılımcılara ikram edileceğini aktararak, alanda kente özgü yemeklerin tanıtıldığı bir stant oluşturulduğunu bildirdi.

Kocaeli'nin farklı mutfak kültürüyle coğrafi işaret açısından da büyük bir potansiyeli ve zenginliği bulunduğunu ifade eden Taşdelen, coğrafi işaretlerin yöresel gastronomik mirasın korunması ve ekonomik değer katma aracı olması açısından önemine değindi.

