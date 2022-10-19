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Kocaeli'de uçuruma düşen kişi yaralandı

19.10.2022 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de uçuruma düşen kişi yaralandı

Kocaeli'de uçuruma düşen kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaklaşık 15 metrelik uçuruma düşen kişi ekiplerce kurtarıldı.

Yenidoğan Mahallesi Altun Sokak'ta M.E. arkadaşlarıyla oturduğu sırada dengesini kaybederek uçuruma düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.E. ekiplerin çalışmasıyla sedyeyle alınarak uçurumdan çıkarıldı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli'de uçuruma düşen kişi yaralandı

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