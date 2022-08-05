Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük, Körfez ve Gebze ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma sonucu 3 Ağustos'ta düzenlenen 3 operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 110 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, S.E, E.U. ve I.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, V.K'ye ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlılar ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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