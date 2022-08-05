YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

05.08.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük, Körfez ve Gebze ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma sonucu 3 Ağustos'ta düzenlenen 3 operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 110 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, S.E, E.U. ve I.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, V.K'ye ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlılar ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de bahçe duvarına asılı kalan otomobil vinç yardımıyla kurtarıldıKocaeli'de bahçe duvarına asılı kalan otomobil vinç yardımıyla kurtarıldı
Türk bilim insanlarının kanser tedavisindeki başarı oranı Dünya Nöroşirürji Dergisi'nde yayınlandıTürk bilim insanlarının kanser tedavisindeki başarı oranı Dünya Nöroşirürji Dergisi'nde yayınlandı
Antalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdiAntalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli Kocaeli Gebze

Kocaeli Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
04:12
Sabah
05:53
Öğle
13:11
İkindi
17:04
Akşam
20:19
Yatsı
21:54
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Testosteron seviyesini zirveye çıkarır: En yakın aktara koşun!

Testosteron seviyesini zirveye çıkarır: En yakın aktara koşun!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Afrika’nın en zengin çocuğu! 10 yaşındaki milyardere şok

Afrika’nın en zengin çocuğu! 10 yaşındaki milyardere şok

Ödem ve şişkinliğin zerresi kalmaz!

Ödem ve şişkinliğin zerresi kalmaz!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.