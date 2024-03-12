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Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

İHA İHA
12.03.2024 07:11
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Kocaeli’nin Derince ve Gebze ilçelilerinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şahıstan 4’ü tutuklandı.

Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Derince ve Gebze ilçelerinde düzenlenen operasyonda 9 şahıs gözaltına alındı. Adreslerde ve şahısların üzerinde yapılan aramda; 961 gram sentetik kannabinoid, 5 gram skunk, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen bin 800 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şahıs serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen M.B, S.A.M. ve B.K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.İ.K., O.K., K.K.Y. ve A.M. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

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