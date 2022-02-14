Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 419,50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları ileri sürülen zanlılar S.Y, Y.D. ve S.K, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan S.Y. ve Y.D. tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.



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