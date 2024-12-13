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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

AA AA
13.12.2024 09:20
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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce Körfez ve Derince ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adresleri ve üst aramalarında, 1 kilo 824 gram sentetik uyuşturucu ile 504 sentetik ecza ele geçirildi.

İşlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.C, D.B. ve Z.Y. tutuklandı, A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Kocaeli uyuşturucu

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