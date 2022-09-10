Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Körfez ilçesinde yapılan iki operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde 10 kilo 5 gram metamfetamin, 2 kilo 5 gram esrar, 20 kilo 30 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Zanlılardan 4'ü haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen M.D, T.S, H.M. ve B.C. tutuklandı.



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