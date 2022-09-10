YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

10.09.2022 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Körfez ilçesinde yapılan iki operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde 10 kilo 5 gram metamfetamin, 2 kilo 5 gram esrar, 20 kilo 30 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Zanlılardan 4'ü haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen M.D, T.S, H.M. ve B.C. tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de tırın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandıKocaeli'de tırın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
GÜNCELLEME 2 - Avcılar'da metrobüsler çarpıştıGÜNCELLEME 2 - Avcılar'da metrobüsler çarpıştı
Avcılar'da iki metrobüs çarpıştıAvcılar'da iki metrobüs çarpıştı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli uyuşturucu tutuklu

Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Eylül Cumartesi

İmsak
05:01
Sabah
06:29
Öğle
13:02
İkindi
16:37
Akşam
19:26
Yatsı
20:48
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İçindekileri bir bilseniz... Zehirden de beter

İçindekileri bir bilseniz... Zehirden de beter

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...

Dünyanın en büyük ağzına sahip! Dişçide öyle anlar yaşadı ki...

Dünyanın en büyük ağzına sahip! Dişçide öyle anlar yaşadı ki...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.