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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

11.01.2024 07:41 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve üstlerinde 200 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram esrar, 1435 uyuşturucu hap, 1 sentetik ecza, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 590 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Y, M.A.G, H.K, M.G.T, T.Ö. ve Ş.P. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

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Kocaeli uyuşturucu operasyonu

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