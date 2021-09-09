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Kocaeli'de vaiz eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan müezzin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı

09.09.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de vaiz eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan müezzin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, boşanma aşamasındaki vaiz eşini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan müezzin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Zülküf G, öldürülen Özlem G'nin babası müşteki Servet G. ile taraf avukatları katıldı.

Celse arasında sunulan bilirkişi raporu okunarak dosyaya konuldu.

Duruşmada dinlenilen tanık B.G, maktul ile aralarında yakınlaşma olduğu iddialarını kabul etmediğini belirterek, Özlem G. ile özel bir arkadaşlığı ve görüşmüşlüğü bulunmadığını söyledi.

Sanık Zülküf G, olayı bilinçli yapmadığını savunarak, "Tahrik üzerine gerçekleşti. Kadın cinayetleri üzerine vaaz veren bir insanım. Böyle biri değilim. Beraatimi istiyorum, pişmanım." diye konuştu.

Katılan avukatları, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı da önceki ve yazılı savunmalarını tekrar ederek, sanığın beraat ve tahliyesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

- Olay

İzmit ilçesinde 5 Eylül 2020'de, 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi'ndeki evlerinde Özlem G, tartıştığı eşi Zülküf G. tarafından boğulmuştu. Kavga sırasında eşi tarafından boynundan bıçakla yaralandığını ileri süren katil zanlısı, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı. Zülküf G'nin müezzin, eşinin de vaiz olduğu, 2 çocuk sahibi çiftin daha önce de kavga ettikleri öğrenilmişti.​​​​​​​

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