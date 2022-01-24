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Kocaeli'de yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

24.01.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yalakdere Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun deposundan mazot ve elektrikli ısıtıcı ile İhsaniye Mahallesi'nde ahırdan 12 hayvan çanının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu şüphelilerin Ü.A, M.A, B.İ. ve E.P. olduğu belirlendi.

Şüpheliler Ü.A, M.A. ve B.İ. Karamürsel'de belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 hırsızlık zanlısı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Firari şüpheli E.P'yi arama çalışmaları devam ediyor.

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