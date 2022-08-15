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Kocaeli'de yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi salıverildi

15.08.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi salıverildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 Temmuz Mahallesi Gökçetepe mevkisinde, ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan A.K'nin (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Dün Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmüş, olayla ilgili şüpheli A.K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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