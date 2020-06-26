Kocaeli'de yaralı halde bulunan kedi yavrusu cerrahi müdahaleye rağmen 2 bacağını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaralı halde bulunan kedi yavrusu, cerrahi müdahaleye rağmen iki bacağını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eskihisar Mahallesi'nde yaralı halde bulunan ve ön bacaklarında çok sayıda kırık olduğu tespit edilen kedi, veteriner hekim Gökhan Yağcı tarafından ameliyat edildi.

Ön bacakları kesilen ve yoğun bakıma alınan kedi yavrusu, iyileşmesinin ardından sahiplendirilecek.

Veteriner Hekim Gökhan Yağcı, yaptığı açıklamada, kedinin ön bacaklarını felç olduğu için kesmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Yağcı, "Bize getirildiğinde ağır yaralanmalar vardı ve üzerinden zaman geçmişti. Bacaklarında enfeksiyonu vardı. Ameliyata aldık ve 2 bacağını mecburen ampüte etmek zorunda kaldık. Operasyonun ardından çok iyiye gittiğini gördük. Beslenmesi de çok güzel. Umudumuz var. Elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Artık dışarda yaşayamaz"-

Yağcı, "Kediyi bir hafta sonra taburcu edip sahiplendirmeyi planlıyoruz. Mahalle sakinlerinden Mine Kayser bulmuştu, yine ona teslim edeceğiz." dedi.