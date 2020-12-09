Kocaeli'de yaşlı adam eczane çalışanınca darbedildi

Bu arada, eczanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Keskin ile V.K'nin bir süre tartışması, daha sonra V.K'nin iterek zorla dışarı çıkarmaya çalışması sırasında Keskin'in kapının önünde yere düşmesi yer alıyor.

Tartıştığı eczane çalışanı V.K. tarafından kolundan tutulup itilerek dışarıya çıkarılan Keskin, o sırada yere düştü. Olay anından fenalaşan yaşlı adam sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Keskin, daha sonra polis merkezine giderek, eczane çalışanından şikayetçi oldu.

Eczane çalışanının ilaçları alamayacağını söylemesi üzerine başka bir eczaneye giderek ilaçlarını alan Keksin, daha önce gittiği eczanede kendisine neden ilaç verilmediğini sordu.

Alınan bilgiye göre, 72 yaşındaki prostat kanseri ve parkinson hastası Sedat Keskin , doktorun yazdığı ilaçları almak için 30 Kasım'da Çenedağ Mahallesi'nde bulunan bir eczaneye gitti.

Olayla ilgili şikayet üzerine V.K. hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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Sedat Keskin, AA muhabirine, 28 Kasım'da rahatsızlandığını ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığından şüphelendiğini belirterek, Körfez ilçesindeki özel bir hastaneye gittiğini ciğerlerinin temiz çıktığını söyledi.

Kendisine ilaç verildiğini ve doktor tavsiyesi üzerine Kovid-19 testi yaptırdığını anlatan Keskin, "İlaçlarla ilgili gelen mesajı oğluma ilettim. Oğlum o mesajdaki kodla eczaneye gidiyor ama ilaçlar verilmiyor. Reçete istenmiş ve oğlum da eve geldi. Sonra koronavirüs testimin negatif çıktığına ilişkin mesaj geldi. Sonra ben de başka eczaneye gittim. Rahatsızlıklarımı söyledim, eczanedeki görevli yine reçete gerektiğini söyledi. Gelen mesajla veremediğini söyledi. Pazartesi günü gelen mesajla başka bir eczaneden ilaçları aldım. O paketle ilk bana ilaçları vermeyen eczaneye gittim. Selam verdim, selamımı almadılar." diye konuştu.

Keskin, ilaçların kendisine neden verilmediğini sorduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: