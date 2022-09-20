YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi öldü

Kocaeli'de zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi öldü

20.09.2022 02:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi öldü

Kocaeli'de zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, zihinsel engelli oğlunun bıçakladığı öne sürülen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ulus Mahallesi 2150 Sokak'da evlerinde K.K. (27) ile babası Bayram K. (67) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.K, babasını bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Bayram K. yaşamını yitirdi.

Polis, zihinsel engelli olduğu belirtilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Kocaeli'de zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi öldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de kayalıklardan düşerek ölen genç toprağa verildiKocaeli'de kayalıklardan düşerek ölen genç toprağa verildi
Mark Eliyahu, 28 Eylül'de Üsküdar'da konser verecekMark Eliyahu, 28 Eylül'de Üsküdar'da konser verecek
Sivasspor'dan Ahmed Musa'nın sağlık durumu hakkında açıklama:Sivasspor'dan Ahmed Musa'nın sağlık durumu hakkında açıklama:

Kocaeli Namaz Vakitleri 20 Eylül Salı

İmsak
05:13
Sabah
06:38
Öğle
12:59
İkindi
16:26
Akşam
19:09
Yatsı
20:29
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

İşte Kraliçe’nin gömüleceği kıyafet ve mücevherler...

İşte Kraliçe’nin gömüleceği kıyafet ve mücevherler...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.